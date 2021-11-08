Kabinede gündem ABD'yle F-35 süreci

Başkan Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündeminde koronavirüsle mücadele, ekonomideki gelişmeler ve F-35 sürecine ilişkin gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin son durumu aktaracak, illerdeki vaka sayısı ve hastanedeki yoğunluk oranıyla ilgili sunum yapacak.

Vakaların düşürülmesi için atılacak adımlar ve aşılama hızının artırılması için atılacak adımlara ilişkin bilgiler ele alınacak.

3. doz BioNtech uygulaması da gündemde olacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın terörle mücadeleye ilişkin bir sunum yapması bekleniyor. Suriye'nin kuzeyi de önemli bir başlık olacak. Oradaki PKK-PYD adımlarına ilişkin atılacak adımlar konuşulacak.