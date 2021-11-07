Kabine yoğun gündemle toplanıyor: Suriye operasyonu masada
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başak Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanacak. Kabinenin gündeminde, terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele ve olası Suriye operasyonu var.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. G-20 zirvesinde Başkan Erdoğan'ın liderlerle görüşmesi, terörle mücadele ve yerli aşı çalışmaları konuşulacak başlıklar arasında olacak.
TRT Haber'de yer alan habere göre Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüştüğü G-20 liderler zirvesinin ardından ilk kabine toplantısı olacak. G-20 zirvesindeki ikili görüşmelerin de kabinenin gündeminde olması bekleniyor.
Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak.
OLASI SURİYE OPERASYONU MASADA
Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele, olası Suriye operasyonu da değerlendirilecek.
TURKOVAC İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLECEK
Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çalışmalar gündemdeki konulardan.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.
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