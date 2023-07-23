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23 Temmuz 2023 Pazar 14:08:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 14:08:00

Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Beştepe'de Kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler olacak. Ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar da değerlendirilecek.

Dış politikada atılan adımlar, ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bu gündem başlıklarıyla toplanıyor.

NATO LİDERLER ZİRVESİ VE KÖRFEZ TURU DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay diplomasi trafiği yoğundu. Önce Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi katıldı. Ardından Körfez turuna çıktı. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

3 ülke ile savunmadan enerjiye farklı alanlarda 18 anlaşmaya imza atıldı. Görüşmelerin yansımaları Kabine toplantısında değerlendirilecek.

ERDOĞAN, ABBAS İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği yeni haftada da sürecek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye gelecek. Salı günü yapılacak görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, İsrail - Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI DA MASADA OLACAK

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum toplantıdaki bir diğer başlık olacak.

Süresi sona eren tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin gelişmeler gündeme gelecek.

EKONOMİ VE TERÖRLE MÜCADELE DE GÜNDEMDE OLACAK

Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarında gelinen son nokta da Kabine toplantısında değerlendirilecek başlıklar arasında.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanlığı kabinesi kabine toplantısı
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