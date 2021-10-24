Kabine yarın toplanıyor! Kritik başlıklar masada

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24 Ekim 2021 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 14:30:00

Kabine yarın toplanacak: Gündemde virüs ve dış gelişmeler var

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda, koronavirüs ve terörle mücadeledeki son durum ile bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek

Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek.

Ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

TERÖRLE MÜCADELE DEĞERLENDİRİLECEK

Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

ARTAN VAKA SAYILARI KONUŞULACAK

Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak.

Toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçerek, Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

Etiketler : Kabine toplantısı PKK/PYD FETÖ ve DEAŞ Başkan Recep Tayyip Erdoğan
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