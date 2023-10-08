Kabine yarın toplanacak
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeye son halinin verilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenleme masada olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma değerlendirilecek.
Son hali verilecek düzenlemenin ayrıntılarının toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.
EKONOMİK GELİŞMELER
Ekonomideki gelişmeler de tüm yönleriyle ele alınacak. Enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirlerin yansımaları görüşülecek.
Ayrıca 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak 2024 Bütçesi üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.
TERÖRLE MÜCADELE
Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile bölgedeki durum değerlendirilecek.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Toplantıda görüşülecek bir diğer konu ise İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar.
Bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar görüşülecek.
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