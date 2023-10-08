VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail, ölen İsrailli sayısının 400'e yükseldiğini duyurdu
Kabine yarın toplanacak
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya'da başladı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
Muğla'nın güzellikleri Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile dünyaya tanıtılacak
MSB: Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı
08 Ekim 2023 Pazar 14:27:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 14:27:00

Kabine yarın toplanacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeye son halinin verilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenleme masada olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma değerlendirilecek.

Son hali verilecek düzenlemenin ayrıntılarının toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomideki gelişmeler de tüm yönleriyle ele alınacak. Enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirlerin yansımaları görüşülecek.

Ayrıca 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak 2024 Bütçesi üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile bölgedeki durum değerlendirilecek.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Toplantıda görüşülecek bir diğer konu ise İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar.

Bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar görüşülecek.

Etiketler : cumhurbaşkanlğı kabinesi recep tayyip erdoğan emekli
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Kahkaha dolu sahne

Kahkaha dolu sahne
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Nikah tazelediler

Nikah tazelediler
Afra, Hande'yi geçti

Afra, Hande'yi geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX