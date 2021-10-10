Kabine Beştepe'de toplanacak

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10 Ekim 2021 Pazar 14:26:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 14:26:00

Kabine yarın Beştepe'de toplanacak

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun bir gündemle yarın Beştepe'de toplanacak. Gündemde, marketlerdeki fiyat artışları, koronavirüsle mücadelede son durum ve bölgesel gelişmeler var. Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provokatif adımları sonrasında Doğu Akdeniz ile ilgili net mesaj verilmesi bekleniyor. İşte haberimizin ayrıntıları...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda bakanlar, görev alanları ile ilgili sunumlar yapacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre market ve pazardaki fiyat artışları gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Ticaret Bakanlığı'nın bir süredir sahada yaptığı çalışmaları kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor.

KABİNE, VAKA ARTIŞINI DA KONUŞACAK

Koronavirüsle mücadelede son durum gündemdeki bir diğer başlık olacak.

Artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre değerlendirilecek. Aşılamadaki son durum ele alınacak.

Bölgesel gelişmeler de tüm yönleri ile masaya yatırılacak.

Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provokatif adımları sonrasında Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler değerlendirilecek.

Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alınacak. Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar görüşülecek.

Etiketler : Yunanistan Rum Kesimi Doğu Akdeniz Beştepe
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