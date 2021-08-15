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15 Ağustos 2021 Pazar 15:32:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2021 Pazar 15:32:00

Kabine yarın Beştepe'de toplanacak

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, afetler sonrası atılacak adımlar değerlendirilecek. Afetten zarar gören bölgelerin yeniden imarı ve verilecek destekler ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre, toplantının gündeminde yangın ve sel felaketlerinin ardından atılacak adımlar, afetten zarar gören bölgelerin yeniden imarı ve doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara verilecek destekler yer alacak.

Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları değerlendirilecek

Toplantının bir diğer gündem maddesi, koronavirüsle mücadele olacak. Delta varyantının yayılımının en aza indirilmesi için Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları masaya yatırılacak. Aşı tedariki ve yerli aşı çalışmalarındaki son gelişmeler de toplantının sağlık başlıkları arasında bulunuyor.

Okullarda yüz yüze eğitim

Öte yandan, okullarda yüz yüze eğitimin başlaması için alınacak tedbirler de kabinenin gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bir sunum yapması bekleniyor.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Millî Eğitim Bakanı Mahmut Öze Bilim Kurulu
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