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30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:31:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:31:00

Kabine ve MYK yüz yüze toplanacak

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Hükûmet, normalleşme sürecine ilişkin yeni adımlar atarken, Ankara siyaseti de kontrollü olarak eski düzenine dönmeye başlıyor.

Koronavirüs tedbirleri dâhilinde en durgun günlerini yaşayan Ankara siyaseti, normalleşme sürecine ilişkin atılan yeni adımlarla önümüzdeki haftadan itibaren tekrar hareketlenecek.

18 Mart’tan beri çalışmalarını İstanbul Huber Köşkünden yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantılarını ise telekonferans üzerinden gerçekleştiriyordu. Erdoğan, önümüzdeki hafta Ankara’ya dönerek çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun bir aradan sonra Kabine ve MYK toplantısını yüz yüze gerçekleştirecek. Çarşamba günü gerçekleştirilecek MYK toplantısı daha geniş olan MKYK toplantı salonunda yapılacak.

Koronavirüs süreci boyunca dokuz defa video-konferans metoduyla İstanbul’da gerçekleşen kabine toplantısı da bu hafta içi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek. Toplantılar, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılacak. Öte yandan, 2 Haziran itibarıyla çalışmalarına başlayacak olan Meclis’te de hazırlıklar başladı. TBMM yerleşkesine, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde getirilen ziyaretçi yasağı ise 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

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