Kabine toplanıyor: Gündem Ukrayna

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28 Şubat 2022 Pazartesi 08:42:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 09:23:00

Kabine Ukrayna gündemiyle toplanacak

Kaynak: TRT Haber

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Ankara'nın yakın takibinde. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Kabinenin ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Ukrayna gündemiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.

Toplantıda, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.

Ukrayna'ya yönelik Rusya harekâtının bölgede yaratacağı durum, ekonomi, ticaret ve Turizm sektörüne etkileriyle batılı ülkelerin SWIFT adımı da kabine gündeminde olacak.

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.

Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.

Etiketler : Kabine toplantısın ukrayna rusya
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