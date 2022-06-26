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Kabine Toplantısı'nda gündem ekonomi: Asgari ücret, bayram tatili, memur ve emekli maaşları
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26 Haziran 2022 Pazar 20:16:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 20:19:00

Kabine Toplantısı'nda gündem ekonomi: Asgari ücret, bayram tatili, memur ve emekli maaşları

Kaynak: NTV

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Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında ara zam, bayram tatilinin süresi, ekonomideki son gelişmeler ve kritik NATO Zirvesi. Kabine Toplantısı milyonları ilgilendiren önemli konu başlıkları ile yarın toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi gündemiyle toplanıyor.

Beştepe'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağının kesinlik kazanması bekleniyor.

Taraflarla görüşmelerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, konuya ilişkin kabineye bir sunum yapması beklentiler arasında.

Eğer asgari ücretliye ara zam kararı çıkarsa Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve yapılacak zam oranı netlik kazanacak.

Enflasyon oranında fark alacak memur ve emeklilere, fazladan zam yapılıp yapılmamasının da toplantı gündeminde yer alması bekleniyor.

Kabinede Kurban bayramı tatilinin süresi de ele alınacak. Bayram, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp, 12 Temmuz Salı günü sona eriyor.

Aynı hafta Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi tatil. Bu nedenle "Bayram tatili dokuz güne çıkar mı?" sorusu gündemde.

Kabine toplantısında enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışları da masada olacak. Son ekonomik veriler ışığında atılacak yeni adımlara karar verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalık bir ekiple katılacağı NATO zirvesi öncesinde yapılan hazırlıklar da son kez masada olacak.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Kabine Kurban Bayramı
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