Koronavirüse karşı yeni tedbirler belli oldu

Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu, Başkan Erdoğan; "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10-20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" dedi.



HAFTA SONLARI 10.00 İLE 20.00 SAATLERİ ARASI DIŞINDA SOKAĞA ÇIKMA SINIRLAMASI UYGULANACAK"

"Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir." ifadesini kullandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

"Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.

Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.

Kamu ve özel sektördeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesine hassasiyet gösterilecek."

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

KKTC ZİYARETİ

Adada ilk olarak 15 Kasım cumhuriyet bayramı törenlerine iştirak ederek Kıbrıs Türkünün bayram sevincine ortak olduk.

Kıbrıs meselesinden bir haber Kapalı Maraş'ın açılmasının stratejik önemini kavrayamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir. Her konuda olduğu gibi sağlık ve özellikle son dönemde salgın hususunda da Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini bölgede ve tüm dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum.

Hastanemizle birlikte 5 ambulansı da hizmete soktuk. Ersin Tatar ile bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Tatar cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından Ankara'yı ziyaret etmişti. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımları değerlendirdik.

Yeni bir gelecek inşası için hep beraber kolları sıvıyoruz. Ziyaretimizde gösterdikleri samimi teveccüh için Kıbrıslı kardeşlerimize şükranlarımı bir kez daha tekrarlıyorum.

İZMİR DEPREMİ

2 haftasını geride bıraktığımız İzmir depremi, ülkemize doğal afetler gerçeğini bir kez daha hatırlatmış, hem de deprem öncesi ve sonrası hazırlıklarımızı gözden geçirmemize bir fırsat olmuştur. İzmir depreminde iyi bir sınav verdiğimize inanıyorum. Depremin gerçekleştiği günden itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı işlemeye başlamıştır. Depremin birinci saatinde AFAD İzmir ekipler, itfaiye birimleri, ulusal medikal kurtarma ekipleri sahada çalışmaya başlamıştır. İlk dakikalardan itibaren emniyet, jandarma ve TSK birimleri destek için afet bölgesindeki yerlerini almışlardı. Depremin altıncı saatinde kara ve hava yoluyla 2 binin üzerinde arama kurtarma personeli yola çıkmıştır. Depremin onuncu saatinde yedi temel ihtiyacın karşılanması için binlerce personel sahada bir fiil görev almış durumdaydı. Depremin 12. saatinde 100 psikososyal destek için görüşmelere başlamıştır. Depremin 48 saatinde binin üzerinde çadırın kurulumu tamamlanmış, depremzedelerin kullanımına sunulmuştur. 72 saatinde arama kurtarma kapsamında 8 binin üzerinde personel, 1200 araç sahada faaliyet halindeydi. Kızılayımız tüm imkan, personeli, gönüllüleri ile ilk andan itibaren İzmirlilerin yanındaydı.

1750 konutu kendi yerinde yeniden inşa edeceğiz. Belirlenen rezerv alanlarda 3 binin üzerinde konut inşa ederek hak sahiplerine dağıtacağız. Depreme dayanıksız binaların dönüştürülmesini hızlandırıyoruz. Dönüşüm çalışmalarında bugüne kadar yaşanan sıkıntıları göze alarak gerekirse bu konuda yeni düzenlemelere gidebiliriz. Bir kez daha İzmirlilere geçmiş olsun diyorum.

'HEDEF BÜYÜTEREK İLERLİYORUZ'

Dünyada ve bölgede tarihi yapılanmanın sancıları yaşanıyor. Salgın bu süreci hızlandırmıştır. Türkiye'yi son 18 yılda tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma reformlarıyla tanıştırmış bir hükümet olarak ülkemizi yeni döneme hazırlanmanın en başta gelen görevimiz olduğuna inanıyoruz. Adı üzerinde değişim, dinamik bir süreçtir. Ortaya çıkan şartlara ve ihtiyaçlara göre yeni adımlar gerekir. Bunun için biz reform gündeminde hiç kopmadık. Dünyadaki gelişmelere uygun şekilde hep hedef büyüterek ilerliyoruz. Hukuk devletinden anladığımız mevzuat devleti değildir. Biz daima özgürlük eşitlik ve insan haklarına dayanan bir normlar sisteminin inşasının yanında olduk. Bizim anladığımız ve inandığımız adalet kavramı bir manaya ve bir işleve sahiptir. Medeniyetimizde adalet kavramı özellikle üstünde çokça durulmasının nedeni derin ve güçlü anlamdır. Eğimde fırsat eşitliğinin sağlanması, iş ve çalışma hayatında her türlü ayrımcılığın önüne geçilmesi adaletin gereğidir. Son 18 yılda adaletin tam anlamıyla tesisi ve yaşatılması konusunda çok büyük değişimleri hayata geçirdik.

Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta kabinemizdeki Hazine ve Maliye Bakanlığımızda bir görev değişikliğine gittik. Affını isteyen Berat Albayrak'ın talebini kabul ederek Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan arkadaşımızı görevlendirdik.

KORONAVİRÜS SALGINI

Tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Kesin bir çare henüz bulunamadı. Sonbaharla birlikte yeniden tırmanışa geçen hasta ve ölüm sayıları Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde tedbirlerin sıkılaştırılması sonucu doğurdu. Sağlık altyapımızın ve çalışanlarımızın sınırlarını zorlamadan TAMAM diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek bu dalgayı atlatmamız gerekiyor.

Devlet olarak KÇÖ sosyal yardımlara kadar milletimizin yanındayız.

Milletimizden bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için salgınla mücadelede daha fazla katkı bekliyoruz. Yaşanan zorlukların ve sıkıntıların elbette farkındayız.

Yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Eğitim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.