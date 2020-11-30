Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası çok önemli açıklamalar

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30 Kasım 2020 Pazartesi 19:52:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 20:37:00

Başkan Erdoğan, koronavirüs ile ilgili yeni tedbirleri açıkladı

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile ilgili yeni tedbirleri açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı salgınla mücadelede yeni tedbirler kapsamında;· tüm hafta sonu sokak kısıtlaması uygulanacak. Hafta içi ise 21.00-05.00 arası sokak kısıtlaması uygulanacak. Anasınıfı faaliyetlerine ara verilecek. AVM'lere girişte HES kodu şartı konulacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşımayı kullanamayacak.

Başkan Erdoğan; "Yeni bir süreci başlatıyoruz, hassas olmamız lazım. Bir-iki ay içinde aşılarımız geliyor ve bunları ücretsiz olarak halkımıza dağıtımını yapacağız." dedi.

Başkan Erdoğan: "Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerime edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Sandıklar da seni affetmeyecektir" dedi.

Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklamalarından satır başları

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vaka sayılarının otuz bine dayanmış olması hepimizin çok daha dikkatli ve sabırlı davranması gerektiğini gösteriyor.

- İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz Önümüzdeki ay sağlık çalışanlarından başlayarak uygulaması yapılacaktır.

-Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21’den pazartesi sabahı saat 5’e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz.

-Ana sınıf ve benzeri kurumların faaliyetine ara verilecektir.

-Tedbirler Salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

-CHP'li vekile yanıt) Bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı bühtan bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesine dönüşmekte olduğunu işaretidir.

- Fransa’da yaşanan olaylarda hükümetin sergilediği antidemokratik tutumlar nedeniyle insan hak ve özgürlükleriyle ilgili endişemizi ifade ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor

Etiketler : kabine toplantı koronavirüs tedbirleri
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