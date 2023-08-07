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07 Ağustos 2023 Pazartesi 15:18:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 15:18:00

Kabine toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat 20 dakika süren toplantı sona erdi. Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bir araya geldi. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirilecek. Ekonomi ve bazı Batı ülkelerinde terör örgütü mensuplarının eylemleri de öncelikli başlıklar arasında olacak.

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanlığı kabinesi kabine toplantısı
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