Başkan Erdoğan: Artık tahammülümüz kalmadı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"ARTIK TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Terör tehditlerini bertaraf etmekte kararlıyız. Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır.

MEB Mesleki Teknik Eğitim Ar-Ge Merkezi'nde öğretmenlerimize ve personele yönelik geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen test kitinde üretim aşamasına geldik.

"750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen ataması yapılacak.

"FIRSATÇILARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımızı ve üreticilerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Ülkemizi yatırım, üretim, ihracat, istihdam temelleri üzerinde, cari dengemizi 'fazla' yönünde sürekli geliştirerek büyütmeyi sürdüreceğiz. Yaşanan istisnai durumu yüksek kar hırsıyla yaptıkları fahiş fiyat artışlarının bahanesi haline getirerek milletimizin mağduriyetine yol açan fırsatçıları da yakından takip ediyoruz.

YEŞİL KALKINMA PROJESİ

Siyasi partilerden özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimden bu tarihi projeye destek vermelerini bekliyoruz.

"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞIMIZIN İSMİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyor, bünyesinde bir de İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu oluşturuyoruz. Göç İdaresi Müdürlüğünün statüsünü değiştirerek Göç İdaresi Başkanlığına dönüştürüyoruz.

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