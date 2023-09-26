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26 Eylül 2023 Salı 19:03:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 19:03:00

Kabine toplantısı sona erdi

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi, toplantı yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi, toplantı yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantı süresi erdoğan açıklama
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