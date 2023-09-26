26 Eylül 2023 Salı 19:03:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 19:03:00
Kabine toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi, toplantı yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi, toplantı yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak.
Ayrıntılar geliyor...
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