Başkan Erdoğan: Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna'ya gidecek

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15 Mart 2022 Salı 20:09:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 22:02:00

Başkan Erdoğan: Dışişleri Bakanımız Rusya ve Ukrayna'ya gidecek

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu bugün Rusya'ya gönderiyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Kabine Toplantısı'nda, Rusya Ukrayna savaşındaki son durum, Türkiye'nin diplomasi atakları, ekonomi, Antalya Diplomasi Forumu ve koronavirüs salgını gibi çok sayıda başlık ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 50 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Geldiğimiz noktada artık krizlerin, gerilimlerin zirve yaptığı dönemde dahi insani ilişkileri gözeterek tüm taraflarla konuşabiliyoruz. Türkiye olarak umudun simgesi haline geldik.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU RUSYA VE UKRANYA'YA GİDECEK

Antalya Diplomasi Forumu'nun en ses getiren bölümü hiç şüphesiz Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantının Türkiye girişimiyle sağlanmasıdır. Bu görüşme diplomasi açısından çok önemliydi.

Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu bugün Rusya'ya gönderiyoruz. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek.

Kendi planlarımızı kendimiz uygulayamıyorsak bize kimseden fayda yoktur. Bunu tecrübelerimizde gördük.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN GERİ SAYIM

Çanakkale hatırasını temsil eden bu projeyi hayata geçiyoruz. Dünyanın dört bir yanından bu projeyi kendi ülkelerinde uygulamak için görmeye gelenler var. Ancak ülkemizde bu projeyi hala anlayamayanlar var. Cuma günü köprünün açılış programında yap-işlet-devret modelini görmek isteyen kulakların, görmek isteyen gözlerin huzuruna getireceğiz.

Kendi uçağımızı, kendi silahımızı, kendi otomobilimizi geliştirmeyi engelleyen zihniyeti bir daha ülkemize bunu yapmasına izin vermeyeceğiz. Bu anlayışını tarihin tozlu raflarına kaldırana kadar mücadelemiz bitmeyecek.

14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarımızla bir araya geldik ve onlara müjdeler verdik. Meslek mensuplarına hayırlı olmasını dilerim.

Eğitim konusunda çok önemli adımlar atıyoruz. Eğitime katılan öğrenci sayısında devasa artış sağladık. 2022 yılında 3 bin yeni anaokulunu, 40 bin yeni anasınıfı hayata geçirmeyi istiyoruz.

830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız.

Sağlayacağımız finansman kolaylıklarıyla sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını hızla artırmayı planlıyoruz

Etiketler : Kabine Toplantısı Başkan erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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