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20 Kasım 2023 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 15:30:00

Kabine Toplantısı başladı

Kaynak: AA

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Kabine Toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.20'de başladı.

Etiketler : kabine toplantı başkan erdoğan
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