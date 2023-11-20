20 Kasım 2023 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 15:30:00
Kabine Toplantısı başladı
Kaynak: AA
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Kabine Toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.20'de başladı.
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