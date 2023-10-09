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09 Ekim 2023 Pazartesi 17:07:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 17:07:00

Kabine toplantısı başladı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.50'de başladı.

Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenleme masada olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma değerlendirilecek.

Son hali verilecek düzenlemenin ayrıntılarının toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

Etiketler : kabine toplantı başbakanlık
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