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09 Mayıs 2022 Pazartesi 18:07:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 18:09:00

Kabine toplantısı 16.55'te başladı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve ekonomideki son durum değerlendirilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 16.55'te başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda, dış politika başlığında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve Türkiye'nin bu savaşın önlenmesine yönelik girişimleri ele alınacak.

Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yükselten adımları, Suriye'deki son gelişmeler ile sığınmacıların durumu da değerlendirilecek.

Ekonomi ve terörle mücadeledeki son durum değerlendirilecek.

İç politika başlığında ekonomideki gelişmeler masada olacak.

Yüksek fiyat artışları karşısında alınan tedbirlerin piyasaya yansıması ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar konuşulacak.

Toplantıda ayrıca terörle mücadele operasyonlarındaki son durum görüşülecek.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.

Etiketler : kabine başkan erdoğan Millete Sesleniş
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