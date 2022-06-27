Kabine toplanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, NATO Liderler Zirvesi öncesinde yoğun bir gündemle bugün Külliye'de toplanıyor.

Toplantının gündeminde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, ekonomik gelişmeler ve terörle mücadele olacak.

NATO Liderler Zirvesi öncesi yapılacak toplantıda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin beklentilerine vereceği karşılık masaya yatırılacakken, Başkan Erdoğan'ın bu konuda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET MASADA

Kabinenin bir önemli gündem maddesi de asgari ücret konusu olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde konuya açıklık getirileceğini söylemişti.

Bakan Bilgin'in toplantıda, asgari ücret ve 3600 ek gösterge hakkında sunum yapması bekleniyor.

Ayrıca toplantıda, ekonomik gelişmeler, faiş fiyat artışları, konut ve kira artışları konusunda atılan adımlar ele alınacak.