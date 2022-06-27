VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji'den kırmızı kodlu uyarı
4 milyon haneye 15 milyarlık destek!
Kabine toplanıyor!
BDDK'den kredi kullandırımına ilişkin açıklama
NATO Zirvesi öncesi 4'lü zirve!
Başkan Erdoğan'dan Marmaris'teki ekiplere: Buraları yeniden ihya edeceğiz
Milli Eğitim Bakanı Özer 'İlk defa açıklıyorum' diyerek duyurdu! 81 ilde ekmek fabrikası
Kabine Toplantısı'nda gündem ekonomi: Asgari ücret, bayram tatili, memur ve emekli maaşları
Diyarbakır annelerinden Panay: 10 yıldır oğlumdan haber alamadım
Libya'da geçiş sürecinin yol haritası süresinin dolması gerilimi derinleştiriyor
Bulgaristan'ın talepleri, Kuzey Makedonya'nın Avrupa entegrasyon sürecini engelliyor
Eskişehir'deki THK Havacılık Festivali sona erdi
"Yeniden maske takmaya başlayabiliriz"
G7 ülkelerinden Rusya kararı: Benzeri görülmedi
Togg CEO'su Karakaş iddiayı doğruladı
MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli denizaltı serüveninde tarihi adım!
TOKİ Gaziantep'e 2 bin 429 konut inşa edecek
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor
Libya'daki Türk Silahlı Kuvvetleri askeri hastanesi 30 binden fazla hastaya "şifa" oldu
19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı
Türkiye'de bir ilk! Dünyada sayılı ülkede var
İLBANK'tan Isparta'ya 279 milyon liralık destek
Ekvador'da olağanüstü hal kaldırıldı
27 Haziran 2022 Pazartesi 07:35:00 - Güncelleme:27 Haziran 2022 Pazartesi 07:37:00

Kabine toplanıyor! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği masada

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. NATO Liderler Zirvesi öncesi yapılacak toplantıda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği ve iç gelişmeler masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, NATO Liderler Zirvesi öncesinde yoğun bir gündemle bugün Külliye'de toplanıyor.

Toplantının gündeminde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, ekonomik gelişmeler ve terörle mücadele olacak.

NATO Liderler Zirvesi öncesi yapılacak toplantıda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin beklentilerine vereceği karşılık masaya yatırılacakken, Başkan Erdoğan'ın bu konuda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET MASADA

Kabinenin bir önemli gündem maddesi de asgari ücret konusu olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde konuya açıklık getirileceğini söylemişti.

Bakan Bilgin'in toplantıda, asgari ücret ve 3600 ek gösterge hakkında sunum yapması bekleniyor.

Ayrıca toplantıda, ekonomik gelişmeler, faiş fiyat artışları, konut ve kira artışları konusunda atılan adımlar ele alınacak.

Etiketler : kabine fillandiya isveç
Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer

Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer
Moral depoluyor

Moral depoluyor
Sahne Begüm'ün

Sahne Begüm'ün
Kazancıyla Nişantaşı'na yatırım yapıyor

Kazancıyla Nişantaşı'na yatırım yapıyor
Instagram sahte bir dünya

Instagram sahte bir dünya
Müzik buluşması

Müzik buluşması
Akustik gece

Akustik gece
Yunuslarla yüzdüler

Yunuslarla yüzdüler
Akıl sağlığıyla ilgili şüphem var

Akıl sağlığıyla ilgili şüphem var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX