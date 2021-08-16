Kabinenin en önemli gündem maddesi Karadeniz illerini vuran sel felaketi olacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yeni konut yapımları da masaya yatırılacak.

Kabine toplantısının bir diğer gündemi pandemide gelinen son nokta olacak. Vaka sayılarında son birkaç günde yaşanan düşüş ve tedbirler ile salgın çerçevesinde yeni eğitim dönemi için alınacak kararlar konuşulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemiye ilişkin bir sunum gerçekleştirirken, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de ilk sunumunu bu toplantıda gerçekleştirecek. Erdoğan okullarda yüz yüze eğitime geçişle ilgili ayrıntıların kabine toplantısında değerlendirileceğini duyurmuştu.

YANGINLAR MASADA

Orman yangınları kabine toplantısının önemli başlıklarından biri olacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınların gerçekleştiği bölgelerde ağaçlandırma çalışmalarının yürütüleceğini açıklamıştı. Bu kapsamda ne tür adımlar atıldığı da masaya yatırılacak.