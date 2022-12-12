Kabine bugün toplanıyor! Asgari ücret ve EYT için gözler bu toplantıda

Milyonların gözü Beştepe'de: Kabine Başkan Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Gündemde EYT, asgari ücret ve kara harekatı var
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, EYT, memur ve emekliye yönelik çalışmalardaki son durum kritik toplantıda ele alınacak.
Milyonları ilgilendiren soruların cevabı için gözler, bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının ana gündemi ekonomi. Kabine, çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeleri görüşecek.
Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zam oranı için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki 2'nci toplantısı öncesinde son durum, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.
EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde de takvim işliyor.
En çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. Düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgi verecek.
Terörle mücadele, Kabine Toplantısı'nın bir diğer gündem başlığı.
Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik askeri operasyonlara ilişkin son durum değerlendirilecek.
ZİNCİR MARKETLER MERCEK ALTINDA
Enflasyonla mücadele de kabinenin yakın takibinde.
Hayat pahalılığının ortadan kaldırılması için atılabilecek adımlar kabinede müzakere edilecek.
Fahiş fiyat uygulayan marketlere karşı denetimlerde gelinen son durum ile ek tedbirler de Kabine toplantıda görüşülmesi bekleniyor.