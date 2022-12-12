VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Balkanlar'da gerginlik had safhada!
Merdan Yanardağ'dan HDP itirafı
Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi!
Kabine bugün toplanıyor! Asgari ücret ve EYT için gözler bu toplantıda
61 yıl sonra aynı yerde! Tarihi bir gün yaşadı
Vapur seferlerine lodos engeli
Kuvvetli yağış Türkiye'yi esir alacak!
Dede olma sevinci
194 bin liraya güzelleşti
Teknoloji yalnızlığımızı hızlandırdı
Sağlıklı nefes aldıran tüyolar
HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalık
Baş ağrısı göz hastalığının habercisi olabilir
CHP olağanüstü toplanıyor
Bakan Varank'tan CHP'ye gönderme
Samsun Gençlik Buluşması
Başkan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü
HDP'li vekilden polislere tehdit
Kabine yarın toplanıyor
Otomotivde 11 ayda üretim yüzde 6, ihracat yüzde 5 arttı
AB ve NATO'dan Kosova'daki şiddet olaylarına tepki
Kovid-19 ölüm oranları influenza seviyelerine ulaştı
Japon "ispace"in uzay aracı Ay'a yollandı
Türkiye'nin kıyıdaki yeni muhafızı "Barbaros" göreve hazırlanıyor
12 Aralık 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2022 Pazartesi 09:00:00

Milyonların gözü Beştepe'de: Kabine Başkan Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Gündemde EYT, asgari ücret ve kara harekatı var

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, EYT, memur ve emekliye yönelik çalışmalardaki son durum kritik toplantıda ele alınacak.

Milyonları ilgilendiren soruların cevabı için gözler, bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının ana gündemi ekonomi. Kabine, çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeleri görüşecek.

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zam oranı için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki 2'nci toplantısı öncesinde son durum, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde de takvim işliyor.

En çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. Düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgi verecek.

Terörle mücadele, Kabine Toplantısı'nın bir diğer gündem başlığı.

Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik askeri operasyonlara ilişkin son durum değerlendirilecek.

ZİNCİR MARKETLER MERCEK ALTINDA

Enflasyonla mücadele de kabinenin yakın takibinde.

Hayat pahalılığının ortadan kaldırılması için atılabilecek adımlar kabinede müzakere edilecek.

Fahiş fiyat uygulayan marketlere karşı denetimlerde gelinen son durum ile ek tedbirler de Kabine toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vedat Bilgin Irak Suriye
Sosyal medyayı sevmedim

Sosyal medyayı sevmedim
Tapılası bir kadın değilsin

Tapılası bir kadın değilsin
Toplantı trafiği

Toplantı trafiği
Bakü'de özel gösterim

Bakü'de özel gösterim
Survivor isteği

Survivor isteği
Milano'da ‘Sen Varsın'!

Milano'da ‘Sen Varsın'!
Melisa'ya yılbaşı ağacı

Melisa'ya yılbaşı ağacı
Sahnede ışıldadı

Sahnede ışıldadı
Kafa karıştıran paylaşım

Kafa karıştıran paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX