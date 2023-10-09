Kabine bugün toplanıyor

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09 Ekim 2023 Pazartesi 06:29:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 06:29:00

Kabine bugün toplanacak: Emekli maaşı düzenlemesi masada olacak

Kaynak: TRTHaber

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenleme, terörle mücadele ve İsrail-Filistin meselesi ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeye son halinin verilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenleme masada olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma değerlendirilecek.

Son hali verilecek düzenlemenin ayrıntılarının toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomideki gelişmeler de tüm yönleriyle ele alınacak. Enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirlerin yansımaları görüşülecek.

Ayrıca 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak 2024 Bütçesi üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile bölgedeki durum değerlendirilecek.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Toplantıda görüşülecek bir diğer konu ise İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar.

Bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar görüşülecek.

Etiketler : emekli maaşları düzenlemesi terörle mücadele İsrail-Filistin meselesi kabine toplantısı
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