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19 Ağustos 2021 Perşembe 10:01:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 10:01:00

Kabine bugün Beştepe'de toplanacak: Masada sıcak başlıklar var

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kritik başlıkların görüşüleceği toplantıda, koronavirüsle mücadele ve son dönemdeki doğal afetler ile yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kabinenin en önemli gündem maddeleri olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Koronavirüsle mücadele ve son dönemdeki doğal afetler ile yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları toplantıda öncelikli başlıklar arasında yer alacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre Türkiye bir süredir doğal afetlerle mücadele ediyor. Afetin yol açtığı yaralar sarılıyor. Bu kapsamlı mücadele, kabine toplantısının da en önemli gündem maddesi olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, afetler sonrası atılacak adımlar değerlendirilecek. Afetten zarar gören bölgelerin yeniden imarı ve verilecek destekler ele alınacak.

Koronavirüsle mücadele toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olacak. Delta varyantı etkilerinin en aza indirilmesi için Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda uygulanacak olası tedbirler görüşülecek.

BAKAN ÖZER, OKULLARDA ALINACAK TEDBİRLERLE İLGİLİ SUNUM YAPACAK

Okullarda yüz yüze eğitim-öğretim için gözler Eylül ayında. Görevine yeni başlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, bakan olarak katılacağı ilk kabine toplantısında bu konuda bir sunum yapması bekleniyor. Öğretmen ve öğretim üyelerinin tamamının aşılanması, veliler için ise ya aşı ya PCR şartı getirilmesi gibi başlıklar ele alınacak.

Aşı tedariki ve yerli aşı çalışmalarında son durum masaya yatırılacak.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Kabinesi beştepe toplantı
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