Kabine bugün AFAD merkez binasında toplanacak
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı saat 15.00'te başlayacak.
Toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı:
"Yarın (salı) kısmet olursa kabinemizi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında topluyor olacağız ve yine gündemimiz tamamen yaşadığımız şu andaki afetler, son durum ve alınan ve alınacak olan tedbirler"
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