21 Eylül 2020 Pazartesi 11:20:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 11:20:00
Kabil'de peş peşe bombalı saldırı
Kaynak: AA
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kabil'in 5 ve 8'inci bölgelerinde art arda bombalı saldırılar düzenlendiğini bildirdi.
Faramarz, saldırılarda 1 çocuğun öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
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