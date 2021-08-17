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17 Ağustos 2021 Salı 23:51:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 23:59:00

Kabil Büyükelçiliği: Tahliyeler başvuru sıralamasına göre yapılacak

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Kabil Büyükelçiliği, "Vatandaşlarımızla sürekli temas halindeyiz ve bu süreçte tahliye olmak isteyenlerin dönüşleri için gerekli eşgüdümü sürdürüyoruz. Tahliyeler başvuru sıralamasına göre yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Büyükelçilik'ten yapılan yazılı açıklamada, ülke genelindeki güvenlik durumunun yakından izlendiği belirtildi.

Vatandaşlarla sürekli temas halinde olunduğu belirtilen açıklamada, tahliye olmak isteyenlerin dönüşleri için gerekli eşgüdümün sürdürüldüğü ifade edildi.

Kabil Büyükelçiliği, "Büyükelçiliğimizle ve Konsolosluk Çağrı Merkezimizle (KÇM) temas eden vatandaşlarımız, başvuru sıramalasına göre, ülkemize intikal ettirilecektir" açıklamasını yaptı.

Türk vatandaşlarından kişisel güvenlikleri için kendilerine haber verilene kadar beklemeklerinin uygun olacağı belirtildi.

Kabil Büyükelçiliği, vatandaşlar için iletişim numaralarını paylaştı. Kabil Büyükelçiliği için "+93 79 782 8283 ve + 93 79 182 7976 numalarını, konsolosluk çağrı merkezi için +90 312 292 29 29 numarasının aranabileceği belirtildi.

Etiketler : Kabil Büyükelçiliği Türk vatandaşları Afganistan'
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