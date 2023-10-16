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16 Ekim 2023 Pazartesi 07:20:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 07:20:00

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor

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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda güzergah dışındaki yol çalışması esnasında iş makinesinin katener (enerji) teline zarar vermesi nedeniyle seferlerin Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda güzergah dışındaki yol çalışması esnasında iş makinesinin katener (enerji) teline zarar vermesi nedeniyle seferlerin Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

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