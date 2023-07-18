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18 Temmuz 2023 Salı 07:48:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 07:48:00

Jurassic Park Hacı Murat!

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Antalya İbradı'da bin metre rakımda bulunan 50 metre derinlikteki mağarada çürümeye yüz tutmuş Murat 124 model otomobil bulundu.

Eski model oluşu nedeniyle Hacı Murat olarak adlandırılan Murat 124 marka otomobilin mağaradaki görüntüleri, dinozor dönemlerini anlatan bilimkurgu ve macera filmi Jurassic Park'ı hatırlattı.

EKİPLER GÜNLERCE ÇALIŞTI

İbradı'da yerel halk tarafından obruk olarak bilinen yaklaşık 50 metre dikey inişli mağaraya iniş yapan ekip, uzun yıllar öncesinde mağaraya ittirilmiş Murat 124 marka otomobil ile karşılaştı. Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu üyesi Aybüke Seçen, "Mağarada ilginç olarak yeşil renkli Murat 124 marka araçla karşılaştık" dedi.

70 METRE GENİŞLİKTE

Otomobilin çıkarılma çalışmaları, dünyaca ünlü macera filmi Jurassic Park filmindeki görüntüleri aratmadı. Aybüke Seçen, "Mağaranın girişi oldukça tehlikeli. Fransız tekniği kullandık. Burası yaklaşık 50 metre kadar dikey iniyor. Bir kısmı da galeriye çıkıyor ve yatay olaraktan 70 metre civarında gidiyor. Mağaranın güzelliği bir başkaydı" dedi.

Etiketler : Hacı Murat Murat 124 marka otomobil dinozor dönemleri İbradı
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