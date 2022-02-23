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23 Şubat 2022 Çarşamba 11:45:00 - Güncelleme:23 Şubat 2022 Çarşamba 11:45:00

Jet Hızında Çalışan TEKNOFEST Gençleri Jet Motor Yarışmasına Hazırlanıyor

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Türkiye'nin havacılık motorlarında lider şirketi TEİ yürütücülüğünde, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamındaki Jet Motor Tasarım Yarışması havacılık alanına ilgi duyan, Türkiye'de ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencilerini bekliyor. Öğrencilerin havacılık gaz türbinli motor teknolojileri alanına ilgilerini artırarak kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan, bireysel veya takım olarak katılım yapılabilen yarışmanın başvuruları 28 Şubat 2022 tarihine kadar devam ediyor.

Tasarlanacak turbojet motorunun belirlenen fiziksel sınırlandırmalara uygun olup geometrik zarf, imal edilebilirlik, performans, yapısal ve ömür isterlerini sağlaması gerekiyor. Geçmiş yıllarda düzenlenen yarışmadan farklı olarak bu yıl takımlardan turbofan ve aft fan modülü kavramsal tasarımı da gerçekleştirmeleri de istenirken dereceye giren gençleri toplamda 60.000 TL'lik ödül bekliyor. Jet Motor Tasarım Yarışması, 29-31 Temmuz tarihlerinde Ordu'da gerçekleştirilecektir.

TEKNOFEST'te Teknolojinin Her Alanında Yarışma

Teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı, kendini sürekli yenileyen ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları bu yıl 40 ana yarışma-97 farklı kategoride düzenleniyor. Roketten Otonom Sistemlere, Tarımdan Su Altı Sistemlerine, İnsansız Hava Araçlarından Yapay Zekâya kadar teknolojinin her alanında düzenlenen dünyanın en büyük Teknoloji Yarışmaları TEKNOFEST'te gerçekleştiriliyor.

Birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen yarışmalar; ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil tüm gençlerimizin katılımına açık. Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl da 12 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanırken, TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 Milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek. Binlerce gencin projesine destek olmak için yarışmalarda finale kalan takımlara ulaşım ve konaklama desteği de sağlanacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu paydaş kurumlar ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST'in yarışmalarına katılmak ve bilgi almak için tüm detaylar https://teknofest.org/tr/

Etiketler : TEKNOFEST’ Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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