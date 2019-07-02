Japonya'yla partiler arası diyalog

Devlet Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Japonya Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri Toşihiro Nikai'nin, onuruna verdiği öğle yemeğinde, partiler arası diyalog geliştirilmesi önerisinde bulundu. Erdoğan, Genel Sekreter Nikai'nin Japon siyasetinin en kıdemlilerinden biri ve uzun yıllar iktidarda kalan bir partinin mensubu olduğunu belirtti.

TASLAK PROTOKOL TEKLİFİ

Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Her iki parti de aslında uzun yıllar iktidarda kalma imkanını buldu, gücünü ortaya koydu. Bu tabii, bir hakim parti anlayışı demektir. Aramızda hükümetler arası diyaloğun artırılmasını konuşurken aynı zamanda partiler arası diyaloğu da geliştireceğiz, bunu geliştirmeliyiz diyorum. Böylece partiler arası tecrübe paylaşımını süratle başlatmamızda büyük fayda var. Bu çerçevede sizlere taslak bir iş birliği protokolünü de iletebiliriz.”

1.5 ASIRLIK DOSTLUK BAĞI

Son derece verimli ve başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, “Türkiye ile Japonya arasında 1.5 asra yaklaşan dostluk bağlarını daha da güçlendiriyoruz” dedi. Sadece siyasi ve ekonomik alanda değil, kültürel ve bilimsel alanda da iki ülke arasında çok ciddi bir potansiyel olduğuna inandığını vurgulayan Erdoğan, “Malum Japonya ile aramızdaki en kritik projelerden biri, İstanbul'da kurulması planlanan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'dir. Bu üniversitenin kısa zamanda faaliyete geçmesi için çaba gösteriyoruz. Yer tahsisi bütün bunlar yapılmış vaziyette” diye konuştu.