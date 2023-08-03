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03 Ağustos 2023 Perşembe 17:26:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 17:26:00

Japonya'nın tayfun can almaya devam ediyor: Bir kişi daha öldü

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Japonya'nın güneyindeki Okinawa vilayetinde etkili olan Khanun Tayfunu nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 2'ye yükselirken, yaralı sayısı 60'ı geçti.

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Uruma şehrinde yaşayan 89 yaşındaki kadın, elektrik kesintisi nedeniyle evinde kullandığı mumlardan çıkan yangında yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre, yetkililer, tayfun nedeniyle vilayetteki evlerin yaklaşık yüzde 20'sinde elektrik kesintisi yaşandığını bildirirken, şimdiye kadar 2 kişinin öldüğünü ve 60'dan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölge sakinlerine yüksek ve fırtına dalgalarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan yetkililer, deniz seviyesinin altındaki bölgelerde yaşayanları olası su baskınlarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Okinawa'da şiddetli rüzgarlar sonucu yıkılan garajın altında kalan 90 yaşındaki bir kişi, kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirmişti.

Bölgedeki uçuşlar tayfun sebebiyle iptal edilmişti.

Etiketler : Okinawa Khanun Tayfunu Japonya doğal felaket
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