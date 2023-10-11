Japonya yaptı, PKK işgal etti: Terör örgütü bölgede hizmet baltalamaya devam ediyor

Japonya yaptı, PKK işgal etti: Terör örgütü bölgede hizmet baltalamaya devam ediyor

IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed, terör örgütü PKK'nın, Musul'un Sincar ilçesinde Japonya tarafından yapılan okulu işgal ettiğini belirtti.

IKBY İçişleri Bakanı Ahmed, Erbil'de düzenlenen bir forumda Sincar'daki terör örgütü PKK varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

PKK'nın Sincar'da bulunduğunu belirten Ahmed, "Bizim bilgilerimize göre, PKK (Sincar'da) 40'tan fazla yerde bulunuyor. Sincar Dağında bulunuyor. Sincar Polis Müdürlüğü PKK'nın elinin altında ve (burayı) işgal etti." ifadelerini kullandı.

Ahmed, "PKK ideolojisine sahip birisinin Sincar güvenlik güçleri arasında yer almasına izin vermeyeceklerini" vurgulayarak, bazı çevrelerin bu konuyu gerektiği gibi kavrayamadığını söyledi.

PKK'nın bazı Iraklı tarafların desteğiyle Sincar'da bulunduğuna dikkati çeken Ahmed, "Irak hükümetine, PKK'nın Irak'taki varlığıyla ilgili net bir tavır koyması çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Ahmed, PKK'nın Irak, IKBY ve bölge için "baş ağrısı" olduğunu dile getirerek, "PKK'yı destekleyenler, Irak ve Kürdistan Bölgesinin istikrarını istemiyor." dedi.

"PKK SİNCAR ANLAŞMASININ UYGULANMAMASININ TEMEL ENGELİ"

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki bir eğitim kurumunu işgal ettiğini anlatan Ahmed, şunları söyledi:

"Japonya elçisi benim yanıma geldi. Beni ziyaret etmesinin sebeplerinden birisi ona nasıl yardım edebileceğimizdi. (Japonya) bir tane iki katlı okulu Sincar halkına eğitim almaları için yapmış. Ancak birinci katı PKK kontrol etmiş ve okulu bırakmaya hazır da değil. (Elçi) Bu konuyu Bağdat'takilerle de konuştuğunu ancak kimsenin yardım etmediğini söyledi. 'Biz Sincar'a okul yapmak için Japonlar olarak bu kadar uzaktan geldik, PKK işgal etti.' dedi."

Ahmed, bazı tarafların Sincar'da terör örgütünü desteklediğini ve maaşlarını dahi verdiğini belirterek, "PKK, Sincar Anlaşmasının uygulanmamasının temel engelidir." ifadelerini kullandı.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzaladı. Ancak Sincar Anlaşması hala uygulamaya konulmadı.