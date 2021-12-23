Japonya'dan Türkiye analizi: Erdoğan kalıpları kırdı

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23 Aralık 2021 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 15:18:00

Japonya basınından kritik Türkiye analizi: Oyun kurucu olmak istiyor

Kaynak: Yeni Şafak

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Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Nikkei Asia, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir analiz yayımladı. Başkan Erdoğan'ın Türk siyasetinde onlarca yıllık Batı yanlısı politikanın kalıbını kırdığı aktarılan makalede, Türk SİHA'larından övgüyle bahsedildi.

Japonya merkezli Nikkai Asia gazetesi, Türkiye ile ilgili makale yayımladı. Başkan Erdoğan ve Türk SİHA'larından övgüyle bahsedilen makalede, Başkan Erdoğan'ın "Batı yanlısı politikanın kalıplarını kırdığı" görüşü belirtildi.

"ERDOĞAN KALIPLARI KIRDI"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, "2014'te Türkiye'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak iktidara geldiğinden bu yana Erdoğan, Türk siyasetinde onlarca yıllık Batı yanlısı politikanın kalıbını kırdı. Uzun zamandır NATO'nun uysal bir üyesi, Avrupa'nın çevresinde sessiz, laik bir ülke olarak görülen ve sabırla Avrupa Birliği'ne katılmayı bekleyen Türkiye, artık kendini bölgesel bir hegemon olarak görüyor.

"MOSKOVA'YLA ÇATIŞMAYA GİRDİ"

Erdoğan, zaman zaman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın davrandı, ancak aynı zamanda Suriye'ye asker göndererek, Libya'ya askeri danışmanlar göndererek ve komşu Ermenistan ile bir çatışmada Azerbaycan'a dolaylı ama açık bir şekilde yardım ederek Moskova ile çatışmaya girdi. Türkiye bu noktada Karadeniz'in tek giriş ve çıkış noktası olan Rusya'nın Akdeniz'e açılan tek doğrudan deniz geçidinin anahtarlarını elinde tutuyor."

BAYRAKTAR KARDEŞLERE ÖVGÜ

Nikkei Asia'nın analizinde, Türk İHA/SİHA'larına da geniş yer ayırıldı. Bayraktar TB2 SİHA'nın, Türkiye'nin yeni keşfedilen sert gücünün bir simgesi olduğu ve Haluk ve Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'deki imajının, ABD'deki Elon Musk'ın imajıyla karşılaştırılabileceği dile getirildi. İHA'ların özelliklerine yönelik şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye'nin insansız hava araçları ucuz ama etkilidir. 2020'nin sonlarında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki silahlı çatışmada, Bayraktar TB2 hem keşif hem de saldırı drone'u olarak öldürücüydü. Daha pahalı İsrail insansız hava araçlarının yanı sıra düzinelerce Ermeni tankını da imha etti.

"TB2'LER SONUCU ŞEKİLLENDİRDİ"

Türk İHA'ları, ya doğrudan Türk ordusu tarafından ya da silahları Ankara'dan satın alan devletler tarafından kullanıldığı Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki askeri çatışmaların sonucunu şekillendirdi. Baykar'ın insansız hava araçları Türkmenistan gibi Orta Asya ülkeleri de dahil olmak üzere 10'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

UZLAŞMAYA ZEMİN HAZIRLADI

Libya'daki olayların gidişatının değiştirilmesinde Türkiye'nin etkin bir güç olduğu herkes tarafından bilinmekle beraber Libya, Türk stratejistlerine tüm jeostratejik konumlarını tek başına yeniden canlandırma yeteneği sundu. Türk tarafı hava üstünlüğünü kurduğunda, Hafter'in güçleri Libya'nın çöl gibi açık arazisinde etkili bir şekilde faaliyet gösteremedi. Türk insansız hava araçları, gidişatı tersine çevirmeye yardımcı oldu ve savaşan gruplar arasındaki uzlaşma süreci için zemin hazırladı.

"TÜRKİYE OYUN KURUCU OLMAK İSTİYOR"

Adriyatik'ten Çin sınırlarına kadar, Türkiye ile tarihi, dilsel, etnik veya Ukrayna örneğinde olduğu gibi stratejik bağları olan bir grup ülke var. Türkiye son dönemde gözünü Afrika'ya dikti. Erdoğan, kıtada 30 ülkeyi gezdi. Türkiye jeopolitik takımlar arasında geçiş yapabilir ve bazen ekonomi politikasında olduğu gibi kendi başına hareket edebilir. Kesin olan tek bir şey var: oyun kurucu olmak istiyor.

Etiketler : Nikkai Asia gazetesi Çin sınırları Adriyatik İHA SİHA ERDOĞAN
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