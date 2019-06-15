15 Haziran 2019 19:57 | Cumartesi
Jandarmaya yamaç paraşütlü kutlama
Adıyaman'da yamaç paraşütlü grup, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla gösteri yaptı.
Ali Dağı'nda bir araya gelen Adıyaman Anka Sportif ve Havacılık Kulübü üyesi 20 kişi, yamaç paraşütlerini açarak havada Türk bayrağı dalgalandırdı.
Kulüp üyelerinin gösterisi beğeniyle izlendi.
Burada gazetecilere açıklama yapan İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, emeği geçenlere teşekkür etti.
Etkinliğe, jandarma ekipleri de katıldı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT