  • BIST
    1381.86
  • Dolar
    8,0927
  • Euro
    9,7435
  • Altın
    461,4140
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mehmetçiğe yerli kalkan!
Türkiye ve Yunanistan görüşmelerinde dördüncü tur için mutabakata varıldı
Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaş grubunda
6 belediyeye 'gri pasaport' soruşturması
Ege'de Yunan-Fransız oyunu tutmadı! Türkiye provokasyonun hesabını sordu
NASA: Mars'tan veriler dünyaya ulaştı, uçuş başarılı
Karlov suikastında asıl hedef darbeymiş
TSK için geliştirildi, dünya hayran kaldı! Tam not aldı
"Türkiye ile bölgesel bir ittifak kurulmadan başaramazlar"
Türkiye, stratejik hamleyi devreye sokabilir
Bakan Elvan: Yapılan işlemler tamamıyla yasaldır
Erol Mütercimler'e 10 ay hapis cezası
Bayraktar TB-2 Rusların kabusu oldu!
Camide askıda kitap projesi
Eğitmen Esra 'kaptan' oldu
AKUT'tan kaplumbağa operasyonu
Kuzunun 'süt annesi' ÇOBAN KÖPEĞİ
Kazancını çarçur etmemiş
Feyza'ya gönderme yaptı
10 yıldır dava peşinde
Gülben ile Safiye Erşan Kuneri'de
Alper'den 'gizemli' dönüş
Seninle her yer cennet!
Cinsiyet partisi ne saçma!
19 Nisan 2021 Pazartesi 17:45:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 17:49:00

Jandarmaya Gövde Destekli Kalkan Taşıma Sistemi teslim edildi

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) projesiyle Adger Mühendislik tarafından geliştirilen BALA KTS-14 Gövde Destekli Kalkan Taşıma Sistemi'nin ilk prototipleri Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, projeyle, jandarma envanterindeki mini balistik kalkanını personele ergonomik olarak taşıtabilecek özgün iç mekanizmaya sahip biyomekanik bir sistem Adger Mühendislik firması tarafından geliştirildi. Sistem, 14 kilogram ağırlığındaki balistik kalkanı dengeli ve ergonomik şekilde taşıyor, baş seviyesinde koruma sağlıyor. Personelin daha uzun süre kalkan taşımasını sağlayan sistem, hafif tasarımıyla 24 santimetre hareket kabiliyeti sağlıyor. Sistem ayrıca atış isabetini ve dayanıklılığı artırıyor.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli katkılarıyla Hacettepe Üniversitesinde yapılan biyomekanik testlerin başarıyla tamamlanması akabinde, ilk prototiplerin teslimatları Jandarma Genel Komutanlığına yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Güvenlik güçlerimize sahada hızlı ve kolay kullanım sağlayan sistemler geliştirmeye devam ediyoruz. Biyomekanik sistemle balistik kalkanı daha ergonomik ve etkili hale getiren BALA KTS-14 sisteminin geliştirmesinde emeği olanları kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : jandarma yerli kalkan savunma sanayi
Kendini övmeden duramadı

Kendini övmeden duramadı
Çocuklar için oyun seslendirdi

Çocuklar için oyun seslendirdi
‘Kağıt Ev'in psikoloğu

‘Kağıt Ev'in psikoloğu
Tescilli güzel havalanıyor

Tescilli güzel havalanıyor
Kripto dünyasında bir ilk

Kripto dünyasında bir ilk
Dünya hayalleri için ilk adım

Dünya hayalleri için ilk adım
Can Yaman sosyal medyadan çekildi

Can Yaman sosyal medyadan çekildi
Yasak Elma gerçekleri

Yasak Elma gerçekleri
Gelişme olursa haberiniz olacak

Gelişme olursa haberiniz olacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER