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03 Nisan 2024 Çarşamba 08:48:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 08:48:00

Jandarmanın dedektifleri

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Jandarma Suç Araştırma Timi, en küçük delilleri değerlendirip, saatlerce kamera kaydı izleyerek faili meçhul olayları aydınlatıyor.

Van'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, kasten öldürme, dolandırıcılık, hırsızlık ve gasp gibi olayları aydınlatmak için çalışmalar yürütürken, geçmişte meydana gelen ve o dönemin şartlarında çözülememiş faili meçhul dosyaları da mercek altına alıyor.

Her olayın ardındaki izleri takip eden, saatlerce güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen özel eğitimli JASAT ekibi, elde ettiği delilleri derinlemesine analiz ederek olayları aydınlatmaya çalışıyor. "Jandarmanın dedektifleri" geçen yıl 203 faili meçhul olayı aydınlattı.

JASAT Tim Komutanı Jandarma Başçavuş Ercan Dalkıran, ekibin özel yetenek ve tecrübe kazanmış nitelikli personel arasından seçildiğini söyledi. Bölgede meydana gelen olaylar ile faali meçhul olayların aydınlatılması için çalışma yürüttüklerini belirten Dalkıran, şunları kaydetti: "Tüm suçlardan aranan şüphelileri yakalayarak, adli makamlara sevk edilmelerini sağlıyoruz. Toplumun huzur ve refahını sağlamak, her daim milletimizin yanında ve yardımında olmak için devletimizin sunduğu tüm imkan ve kabiliyetimizi kullanarak çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Faili meçhul ya da faili firar olayların şüphelilerinin yakalanması maksadıyla geçen yıl gerçekleştirilen 483 operasyonda 771 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 203 faili meçhul olayın toplanan delillerle aydınlatılması sağlandı."

Etiketler : jandarma van soruşturma
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