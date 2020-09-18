Jandarma, yaylacılara yaylalarda erzak bırakmamaları uyarısını yaptı
Kaynak: AA
Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaylacılara sezon biterken boşalttıkları yayla evlerinde erzak ve yaşam malzemesi bırakmamaları uyarısında bulundu.
Ardahan'da, merkeze bağlı Bağdeşen ile Bilbilan Yaylası'na gelen jandarma ekipleri, "Yaylada yaşam malzemesi bırakma, bilmeden teröre destek olma" sloganıyla yaylacıları erzak konusunda uyardı, broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.
Ekipler, operasyonlar sonucunda örgütün erzak ve yaşam malzemesi sıkıntısı çekmeye başladığı, bunun sonucunda boşaltılan yayla evlerinden erzak temin etmeye çalıştıkları hatırlatarak, halkın bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olmaları istendi.
Drone destekli gerçekleştirilen çalışmalarda, ekipler, yaylalardaki bakkal ile kahvehane sakinlerini de bu konularda duyarlı olmaları hususunda bilgilendirdi.
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