Jandarma ‘yaşlı çınarları' unutmuyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın genelinde 80 yaşın üstünde bulunan vatandaşlar ekipler tarafından sık sık ziyaret edilerek istekleri dinleniyor. Jandarma ekipleri bu çerçevede; evlerinde, huzur evlerinde kalan yaşlıları, şehit ailelerini sürekli ziyaret edilerek istekleri ve talepleri dinleyerek ilgili kurumlar ile paylaşıyor.

