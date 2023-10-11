Jandarma ‘yaşlı çınarları' unutmuyor
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın genelinde 80 yaşın üstünde bulunan vatandaşlar ekipler tarafından sık sık ziyaret edilerek istekleri dinleniyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın genelinde 80 yaşın üstünde bulunan vatandaşlar ekipler tarafından sık sık ziyaret edilerek istekleri dinleniyor. Jandarma ekipleri bu çerçevede; evlerinde, huzur evlerinde kalan yaşlıları, şehit ailelerini sürekli ziyaret edilerek istekleri ve talepleri dinleyerek ilgili kurumlar ile paylaşıyor.
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