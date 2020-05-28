28 Mayıs 2020 Perşembe 10:15:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2020 Perşembe 10:17:00
Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı
Kaynak: AA
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Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarında subay branşları arasına "hukuk" da dahil edildi.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki subay branşları arasına "hukuk" da eklendi.
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