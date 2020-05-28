Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki subay branşları arasına "hukuk" da eklendi.