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23 Ağustos 2022 Salı 00:31:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 00:31:00

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni yapıldı

Kaynak: AA

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından, 763'ü subay, 2 bin 937'si astsubay toplam 3 bin 700 öğrenci törenle mezun oldu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim gören subay ve astsubaylar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla mezuniyet töreni düzenlendi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığındaki törende, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Nuh Köroğlu'nun konuşmasının ardından akademiden mezun olan subay ve astsubayların dönem birincileri, yaş kütüklerine yıldız ve plaket çaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, subay ve astsubay dönem birincilerine diplomalarını verdi.

Dereceye giren diğer subay ve astsubaylara da diplomaları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir tarafından verildi.

Akademiden mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin de diplomalarını almaları sonrasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Bayrak Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Jandarma Merasim Bölük Komutanlığınca tüfekli hareketler gösterisi sunuldu.

Törende, mehteran birliği gösterisi ile kuleden iniş, serbest paraşüt ve helikopterle "Üzüm Salkımı Geçişi" gösterileri icra edildi.

Tören geçişinin tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, öğrenciler için dua okudu.

Bursa'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığında da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Astsubay Eğitim Merkezi'ndeki (ASEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 349 öğrenci için eş zamanlı tören düzenlendi.

Okul yerleşkesinde, 349 öğrenci için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende mezun olan askerlerinin okuduğu şiirlerinden ardından Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tören ekranlara yansıtıldı.

Eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan 349 astsubay adayının yeminiyle devam eden törende, öğrencilere diplomaları verildi.

Okul Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek, törende yaptığı konuşmada, zorlu eğitim öğretim sürecini tamamlayan jandarma astsubaylarını, mazisi şan ve şerefle dolu, jandarma teşkilatının saflarına katmanın, gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kurulduğu günden beri, ilim ve irfan yuvası olan Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda, vatanın her köşesinde hizmet etmeye ant içen öğrencileri, bedenen ve ruhen olgunlaşmış şekilde yetiştirmiş olmanın manevi hazzını yaşadıklarını belirten Özbek, şöyle konuştu:

"Mezun olacak bu genç astsubayların, 'bayrağımız inmesin, ezanlarımız dinmesin, vatan bölünmesin' diye mücadele etmiş kahramanlarımızın izinden, güçlükler karşısında yılmadan ve yorulmadan, tereddütsüz gideceklerine şüphesiz inanınız. Çok kıymetli anneler, babalar, üzerlerine titrediğiniz, özenle ve zorluklarla yetiştirdiğiniz ciğerparelerinizi, bir yıl önce bizlere teslim ettiniz. Hepimizin medarıiftiharı olan bu gözü pek, gönlü tok gençler, sizlerin fedakarlıkları ve sabrı sayesinde karşımızdadır. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de yüce Türk milletinin sinesine teslim ettiğimiz çocuklarımızın en büyük dayanakları, sizlerin desteği ve güveni olacaktır. Vatan sevgisiyle yoğurarak büyütüp yetiştirdiğiniz bu yiğit delikanlılar için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır."

Mezun olan öğrencilerin yakınlarının da katıldığı program, mezuniyet kütüğüne dönem birincisinin plaket çakmasıyla ve iki törenin de eş zamanlı tamamlanmasıyla sona erdi.

Etiketler : jandarma sahil güvenlik tsk mezuniyet
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