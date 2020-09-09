09 Eylül 2020 Çarşamba 09:59:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 10:36:00
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: Bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 terörist yakalandı
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon. Suriye'den bombalı saldırı için gelen 2 terörist patlayıcılarla birlikte yakalandı.
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon. Suriye'den bombalı saldırı için gelen 2 terörist patlayıcılarla birlikte yakalandı.
Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 2 terörist, MİT ve jandarma ortak operasyonuyla Mardin'de yakalandı.
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