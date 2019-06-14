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14 Haziran 2019 14:53 | Cuma

Jandarma teşkilatı 180 yaşında

Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Erzurum'daki Havuzbaşı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Jandarma teşkilatı 180 yaşında

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren törende konuşma yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, jandarma personelinin Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü ve anayasal niteliklerini müdafaa etmek için hayatını ortaya koyduğunu anlattı.

Jandarma teşkilatı 180 yaşında

Memiş, jandarmanın zor bir görev yürüttüğüne işaret ederek, "Kırsal kesimde bir karakol düşünün ve oraya öğretmen, hekim, sağlık personeli ve hiçbir kamu görevlisi ataması yapamıyorsunuz. Kahraman jandarmamız orada 50, 100 nüfuslu çok stratejik karakolda, 2,3,5 yıl boyunca görev yapıyor. Mehmetçiklerimiz aslanlar gibi ve şikayet etmeden zor coğrafyada son derece zor şartlarda cefakarca ve fedakarca görev yapıyor." dedi.

Erzurum İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun ise Türkiye'nin her noktasında günlük yaşamın her anında gece gündüz, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olduklarını ifade etti.

Jandarma teşkilatı 180 yaşında

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve askeri birlikler Yakutiye Kent Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Protokoldekiler ve vatandaşlar, yürüyüş sonrası Yakutiye Medresesi önünde kurulan ve Jandarma Genel Komutanlığının kullandığı ekipmanların sergilendiği stantları gezdi.

Jandarma teşkilatı 180 yaşında

Vatandaşlar, sergideki kamuflajlı keskin nişancıya yoğun ilgi gösterdi.

- Erzincan

Erzincan'da belediye hizmet binası karşısındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Aksoylu, buradaki konuşmasında, jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içinde olduklarını belirterek, "Yurdumuzun her köşesinde halk ile iç içe olan ve büyük bir özveriyle görev yapan devletin halka açılan penceresi konumunda olan jandarma, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında hukuk devletine uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimsemiş ve halkımızla bütünleşmiştir." diye konuştu.

Törenin ardından Aksoylu, beraberindekilerle Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret ederek düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

- Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İl Jandarma Komutanlığında devam eden etkinlikte konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, jandarma teşkilatının klasik bir iç güvenlik teşkilatı olmadığını söyledi.

Teşkilatın, Kıbrıs Barış Harekatı ve Suriye'de son üç yılda yapılan harekatlarda çok önemli ve başarılı görevler üstlendiğini hatırlatan Elban, "Jandarma, vazife verildiğinde vatan ve millet görevini yapan fedakar bir kurumdur. Jandarma, devletimizin bir sorunu, sıkıntısı gündeme geldiğinde, bir kuruma görev tevdi edilmesi düşünüldüğünde akla gelen ilk kurum olmakta. Jandarma demek, söz konusu vatan olduğunda gözünü kırpmadan canını vermek demektir, bundan da ötesi olamaz." ifadesini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özkul ise teşkilat olarak kamu düzeninin korunmasında yapılan çalışmalarla milletin her zaman takdirini kazandıklarını anlattı.

Mehteran takımının seslendirdiği eserlerle devam eden program, narkotik ve bomba arama köpeklerinin gösterisi, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve komutanlığın kurduğu stantların gezilmesiyle son buldu.

Programa, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kurum müdürleri, öğrenci ve asker aileleri katıldı.

- Iğdır

Iğdır'da, belediye binası önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan tören, İl Jandarma Komutanlığında devam etti.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, daire amirleri, askeri erkan ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen törende jandarmanın kullandığı ekipmanların bulunduğu stantlar gezildi. Stantlardaki ekipmanlar, askerlerce katılımcılara tanıtıldı.

Programda, Vali Ünlü çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

- Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önündeki törende, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Kutlamalar, buradaki tören sonrası İl Jandarma Komutanlığında sürdü.

Kars Valisi Türker Öksüz, yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının tarihinin başarılarla dolu olduğunu ifade ederek, "Jandarma teşkilatımız, insan merkezli çağdaş yönetim ve görev anlayışıyla ulusal ve uluslararası alanda saygın, güvenilir, mükemmel hizmet üreten örnek kolluk kuvveti olarak her türlü şart ve ortamda vatanımıza ve milletimize hizmet etmektedir." dedi.

Albay Kılıç da jandarmanın hizmetleriyle herkesin takdirini kazandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından mayın arama köpeği "İrmik" ve uyuşturucu madde köpeği "Feyiz" gösteri sundu.

Yerli ve milli silahların tanıtıldığı törende başarılı jandarma personeline ödülleri takdim edildi.

AA

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