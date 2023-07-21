Jandarma horoz dövüşüne baskın düzenledi: 71 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: IHA
Niğde'de horoz dövüştüren 71 şüpheli gözaltına alındı, 22 horoza el konuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Eminlik köyünde horoz dövüşü organize edildiğiyle bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, düzenlediği operasyonda, 71 şüpheliyi gözaltına aldı, 22 horoza el koydu. Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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