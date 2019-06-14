Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin (JSGA) Beytepe yerleşkesindeki stadyumda tören düzenlendi. Törende, jandarma personelinin helikopterden paraşütle atladığı ve senaryo icabı operasyonlar nefesleri kesti. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü, jandarma personelinin helikopterden paraşütle atladığı ve senaryo icabı operasyon gerçekleştirdiği nefes kesen etkinliklerle kutlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin (JSGA) Beytepe yerleşkesindeki stadyumda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Ankara Valisi Vasip Şahin ile jandarma teşkilatı personeli, Akademi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğuna işaret ederek, bu coğrafyada yıllarca devlet olarak kalabilmenin kolay bir iş olmadığını vurguladı.

Düzensiz göç, terör, kaçakçılık ve uyuşturucu gibi sorunlara karşı aralıksız bir mücadelenin yapıldığını belirten Ersoy, "Türkiye, ülkemiz, bugün terörle mücadelesinde terörü bir bütün olarak görmektedir. Yani sadece PKK'ya odaklanmış ve tehlikeyi kendine yöneldiğinde bertaraf etmeye çalışan eski yaklaşımını tümüyle terk etmiştir. Türkiye, PKK/KCK/YPG, FETÖ ve DEAŞ, aklınıza gelen bütün terör unsurlarını birbirleriyle bağlantılı ve iş birliği içerisinde değerlendiren, stratejisini buna göre oluşturan ve tehlikeyi oluştuğu yerde bertaraf etmeye odaklanmış bir mücadele anlayışını benimsemiştir." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bütün birimleri yeniden yapılandırdıklarını anlatan Ersoy, özellikle insanlı ve insansız hava gücünü artırmaya dönük yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Ersoy, "Ülkemiz bugün kendi kararını kendisi veren, kendi göbeğini kendisi kesen kimseden icazet almayan bir devlettir. Fırat Kalkanı ile DEAŞ'ı, Afrin operasyonuyla PYD'yi bitirdik. İnşallah yurt içi ve dışında devam etmekte olan operasyonlarımızla da PKK'yı tarihe gömeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

"Terörle mücadelede 6 bin 636 jandarma personeli şehit oldu"

Orgeneral Çetin ise Jandarma Teşkilatının, kurulduğu günden bu yana Türk milletine sadakatle hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirterek, "Aziz milletimizin güvenliği, huzur ve mutluluğu için kahraman vatan evlatlarımızdan iç güvenlik harekatında, terörle mücadelede bugüne kadar 6 bin 636 jandarma personeli şehit, 29 bin 63 jandarma personeli ise gazi olmuştur." dedi.

Çetin, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen alçak ve hain darbe girişiminden bugüne FETÖ ile irtibatlı veya iltisaklı olan içimizdeki hainler temizlenmiş ve kalanlar da titizlikle temizlenmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda 15 Temmuz öncesi yüzde 62 kadro karşılama oranı şu an yüzde 51'e düşmüştür ancak bu olağandışı dönem sonrası azalan personel sayısının tamamlanması ve teşkilatın hızla profesyonel şekilde kaliteden ödün vermeden hizmet vermesini bünyemizdeki okulların ve eğitim merkezlerinin kapasitesi azami şekilde artırılarak buradan faydalanmak suretiyle personel temin ve yetiştirme faaliyetine hız verilmiştir."

Geçen yıl yaklaşık 26 bin personelin jandarma saflarına katıldığını belirten Çetin, Jandarma Teşkilatı mevcudunun 195 bine ulaştığını kaydetti.

Çetin, 2 yıl içerisinde planlanan alımların da yapılmasıyla Jandarma Teşkilatının personel eksikliğinin tamamen giderileceğini söyledi.

Jandarma Teşkilatında kullanılan insanlı ve insansız hava araçları hakkında bilgi veren Çetin, şu an mevcutta 6 olan ATAK taarruz helikopteri sayısının 2 yıl içerisinde 18'e yükseltileceğini bildirdi.

Çetin, "Terör örgütleri üzerinden ülkemizi bölmeye, milletimizi parçalamaya çalışanlara bugüne kadar aman vermedik, bundan sonra da aman vermeyeceğiz." diye konuştu.

Törende, Jandarma Teşkilatının en yaşlı personeli emekli Tümgeneral Hasan Cemil Erdem ve en genç personeli Jandarma Teğmen Ahmet Turan Burak da konuşma yaptı.

Çeşitli gösteriler yapıldı

Konuşmaların ardından Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yeni kurulan Mehteran Birliği çeşitli marşlar çalıp söyledi.

Jandarma görev köpeği timlerinin gösterisi stadyumdakiler tarafından ilgiyle izlendi.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timlerinin, 2 teröristin yakalanmasına yönelik senaryo icabı gerçekleştirdiği operasyon ve helikopterden 10 bin fit yükseklikten serbest paraşütle atlayışları nefes kesti. Paraşütle atlayan jandarma personelinin Türk bayrağı ve Atatürk posteri açması stadyumdakilerden alkış aldı.

Törende ayrıca, jandarma bando takımı çeşitli marşlar çalarak Atatürk'ün ifadesiyle "vatan sevgisi, tevazu, fedakarlık, kahramanlık, kanun ordusu" anlamlarını taşıyan şualı ay yıldız gösterisi gerçekleştirdi.

Tören birliklerinin geçişinin ardından jandarma teşkilatı birimlerinin çalışmalarında kullanılan özel kıyafet, araç, silah, mühimmat ve teçhizatların bulunduğu sergi gezildi.

AA