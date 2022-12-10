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Jandarma bir ayda 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
10 Aralık 2022 Cumartesi 13:10:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 13:10:00

Jandarma bir ayda 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Kaynak: AA

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Jandarma Genel Komutanlığı, bir ayda 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde jandarmanın sorumluluk alanında terörle mücadele kapsamında 1-30 Kasım tarihlerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 63 terörist etkisiz hale getirildi, 128 ateşli silah, 32 bin 341 mühimmat, 374 kilogram patlayıcı madde, 138 patlayıcı ve 386 önemli malzeme ele geçirildi.

Yol kontrol ve arama tarama faaliyetlerinde ise 5 milyon 719 bin 923 araç ile 10 milyon 782 bin 583 kişi sorgulandı, 1005 araçla ilgili işlem yapıldı.

Sorgulamalar kapsamında, aranan 28 bin 217 kişi yakalandı, kayıp 422 yetişkin ve 87 çocuk bulundu.

Faaliyette, 177 silah, 1603 mühimmat, 155 bin 400 gram uyuşturucu, 4 bin 839 uyuşturucu hap, 1104 kök Hint keneviri, kaçak 139 bin 31 paket sigara, 24 bin 418 litre akaryakıt, 252 cep telefonu, 5 bin 316 litre içki ve 364 emtia ile 1203 tarihi eser ele geçirildi.

1453 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONU

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konusunda yapılan çalışmalara yönelik ise 1453 operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda yakalanan 2 bin 391 şüpheliden 120'si tutuklandı.

Operasyonlarda, 108 bin 641 litre akaryakıt, 137 bin 506 litre içki, 131 bin 493 paket sigara, 13 uzun namlulu silah, 281 tabanca, 190 av tüfeği ve 6 bin 50 fişek ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 170 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise 2 bin 418 olaya müdahale edildi, yakalanan 3 bin 78 şüpheliden 170'i tutuklandı.

Bu kapsamda, 8 milyon 919 bin 880 gram esrar, 1 milyon 542 bin 950 gram skunk, 62 bin 170 gram eroin, 10 bin 990 gram kokain, 195 bin 790 gram metamfetamin, 2 bin 590 gram bonzai, 107 bin 800 kök skunk ile 243 bin 444 kök kenevir ele geçirildi.

Etiketler : jandarma terörist kaçakçılık uyuşturucu
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