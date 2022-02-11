Elektrikte indirim olacak mı?

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11 Şubat 2022 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 15:38:00

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Aşıların tesiri ile süreci rahat atlattım

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsü atlatmasının ardından cuma namazını kılmak için Üsküdar Kısıklı'daki evinden çıktı. Başkan Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum." dedi. Erdoğan, elektrikte beklenen indirimle ilgili de açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Kovid-19) Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik olmadığı gibi evde de çalışmalarımı, uluslararası, ulusal, hepsini yürüttüm.

"SÜRECİ ÇOK RAHAT ATLATTIM"

Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum.

(Emine Erdoğan'ın sağlık durumu) Henüz eşim atlatmadı, tedbirler devam ediyor. Pazartesiye kadar iyileşmesi lazım, BAE'ye birlikte gitmemiz gerekiyor. Eşim beni yalnız bırakmaz.

ELEKTRİK FATURALARINDA İNDİRİM OLACAK MI?

Muhalefetin maalesef özellikle elektrik ve doğal gaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin anlattığı, yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil.

Batı'da şu an elektrik fiyatları, doğal gaz fiyatları nerelerde... Biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık. Her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz. Vatandaşı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.

Her türlü indirimi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

Başkan Erdoğan bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Başkan Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı.

"SON 2 GÜNDÜR YAPTIRDIĞIMIZ TESTLER NEGATİF ÇIKTI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi, geçtiğimiz cumartesi günü pozitif çıkmıştı.

Erdoğan'ın doktoru dün yaptığı açıklamada, test sonucunun negatife döndüğünü belirtmişti.

Doktorunun ardından Başkan Erdoğan da bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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