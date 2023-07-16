İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü
Kaynak: AA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinden dumanların yükselmesi üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı 3 itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Tesisin bahçesindeki elektrik trafosundan kaynaklanmış olabileceği belirtilen yangının, tesiste hasara yol açtığı kaydedilirken soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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