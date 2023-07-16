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16 Temmuz 2023 Pazar 16:44:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 16:44:00

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü

Kaynak: AA

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinden dumanların yükselmesi üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı 3 itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Tesisin bahçesindeki elektrik trafosundan kaynaklanmış olabileceği belirtilen yangının, tesiste hasara yol açtığı kaydedilirken soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Etiketler : Geri dönüşüm tesis yangını İzmir Kemalpaşa İzmir yangın
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