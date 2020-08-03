03 Ağustos 2020 Pazartesi 08:06:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 08:06:00
İzmir'deki orman yangını sebebiyle boşaltılan bir site yandı
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle tahliye edilen bir site yandı.
Alınan bilgiye göre, sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne yakın ve akşam saatlerinde boşaltılan Koru Sitesi'ne alevler ulaştı.
Sitede bulunan 79 hane ekiplerce akşam saatlerinde yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltılmıştı.
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