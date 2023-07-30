İzmir'deki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

İzmir-Çeşme Otoyolu üzerindeki Zeytinler kavşağı mevkisinde, seyir halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü tarafından güvenlik şeridine çekilen otomobildeki yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi, Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü askeri olmak üzere 12 helikopter, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale edildi.

Yangının, rüzgarın etkisiyle yolun karşı tarafına da sıçraması üzerine, İzmir-Çeşme Otoyolu, güvenlik amaçlı çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.

Otoyol üzerinden İzmir'den Çeşme istikametine giden araçlar, Mordoğan yol ayrımında, Çeşme'den İzmir istikametine seyreden araçlar da Zeytinler kavşağından İzmir-Çeşme kara yoluna yönlendirildi. Kara yolunda uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlendi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, yoğun duman nedeniyle çift taraflı kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu da yeniden trafiğe açıldı.